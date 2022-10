La plus belle victoire de Jessica Pegula

Fille d'un milliardaire propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL), Jessica Pegula a raflé le jackpot à Guadalajara. Elle a signé la plus belle victoire de sa carrière.

No 5 mondiale, l'Américaine de 28 ans a enlevé son premier tournoi WTA 1000. Au Mexique, elle a battu 6-2 6-3 Maria Sakkari (WTA 6) en finale après seulement 1h.10' de match. Elle a remporté dimanche son 41e match de l'année. Seules Iga Swiatek (62) et Ons Jabeur (46) ont gagné plus de rencontres que la joueuse de Buffalo.

Il reste maintenant à Jessica Pegula de donner sa pleine mesure dans les grands rendez-vous. On pense au Masters de Forth Worth qui débutera la semaine prochaine et, bien sûr, aux tournois du Grand Chelem. A ce jour, ses meilleurs résultats dans les Majeurs demeurent des quarts de finale à Melbourne (2), Paris et New York.

