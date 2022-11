Le Kazakhstan, troisième adversaire de la Suisse

Le Kazakhstan et la Bulgarie sont les deux derniers pays qualifiés pour la première United Cup (29 décembre 2022-8 janvier 2023).

La formation kazakhe affrontera la Suisse et la Pologne dans le groupe B, dont les matches auront lieu à Brisbane.

No 1 kazakhe, la championne de Wimbledon Elena Rybakina (WTA 22) ne sera toutefois pas de la partie dans cette épreuve par équipes mixtes, qui réunira 18 nations et dont la phase de poules prendra fin le 4 janvier. Le Kazakhstan sera emmené par Alexander Bublik (ATP 37) et Yulia Putintseva (WTA 52).

La Suisse prévoit pour l'heure d'aligner Belinda Bencic, Jil Teichmann, Ylena In-Albon, Joanne Züger, Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker et Alexander Ritschard dans une compétition dotée de 15 millions de dollars et dans laquelle jusqu'à 500 points WTA et ATP pourront être récoltés.

/ATS