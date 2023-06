Muchova sort Sabalenka en écartant une balle de match

Karolina Muchova (WTA 43) disputera sa première finale de Grand Chelem samedi à Roland-Garros.

La Tchèque a créé la surprise en battant la championne d'Australie Aryna Sabalenka (no 2) 7-6 (7/5) 6-7 (5/7) 7-5 dans la première demi-finale, après avoir effacé une balle de match.

Assurée de grimper au moins jusqu'à la 16e place mondiale lundi prochain, Karolina Muchova est revenue de très loin jeudi sur le Court Philippe-Chatrier. Elle s'est en effet retrouvée à un point de l'élimination à 2-5 30/40 sur son service dans la troisième manche, alors qu'elle semblait à bout de souffle.

Mais la Tchèque de 26 ans a écarté le danger, signant le break dans la foulée avant de recoller à 5-5. Elle a même remporté les cinq derniers jeux du match, profitant aussi de l'extrême nervosité affichée par Aryna Sabalenka dans le 'money time' pour s'imposer après 3h13' de lutte.

Douce revanche

En larmes une année plus tôt à l'heure de quitter Paris après qu'une blessure à la cheville droite l'avait contrainte d'abandonner pendant son 3e tour, Karolina Muchova savoure donc enfin une douce revanche sur le sort. Sa prometteuse carrière a en effet été souvent freinée par des pépins physiques.

La Tchèque avait ainsi atteint les demi-finales de l'Open d'Australie et la 19e place mondiale en 2021 avant d'être stoppée pendant six mois par une blessure abdominale. Classée au-delà du 230e rang durant l'été 2022, elle n'occupait encore que la 151e position du classement WTA à l'heure d'aborder l'exercice 2023.

Rien ne laissait présager un tel parcours à Roland-Garros, où elle a pris confiance en sortant la 8e mondiale Maria Sakkari au 1er tour. Samedi, Karolina Muchova tentera de conclure de la plus belle des manières sa quinzaine dans une finale où elle affrontera la tenante du trophée Iga Swiatek (no 1) ou Beatriz Haddad Maia (no 14).

/ATS