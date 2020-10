Ostapenko sort Pliskova au 2e tour

Tête de série no 2 du tableau, Karolina Pliskova a été éliminée dès le 2e tour à Roland-Garros. La Tchèque a été dominée 6-4 6-2 en 69' par la gagnante de l'édition 2017 Jelena Ostapenko (WTA 43).

Déjà sortie au 2e tour à New York où elle était tête de série no 1, Karolina Pliskova subit donc une deuxième déconvenue depuis la reprise du circuit. Son échec parisien est toutefois moins surprenant: elle avait été contrainte à l'abandon sur blessure en finale à Rome dix jours plus tôt, et avait eu besoin de trois sets pour battre la qualifiée Mayar Sherif (WTA 172) au 1er tour.

Karolina Pliskova est moins à l'aise sur terre battue que sur les surfaces dures, même si la Tchèque était parvenue à se hisser dans le dernier carré à Paris en 2017. Jelena Ostapenko lui a donné une leçon jeudi, lâchant pas moins de 27 coups gagnants (9 pour son adversaire) tout en ne commettant que 19 fautes directes (25 pour Karolina Pliskova).

Les futures adversaires de Jelena Ostapenko sont prévenues, et doivent connaître cette statistique étonnante: la Lettone de 23 ans a été battue à trois reprises au 1er tour à Roland-Garros dans ses quatre précédentes participations. La seule fois où elle a passé ce premier obstacle, elle a cueilli le titre...

/ATS