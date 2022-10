Partenariat entre Coupe Davis et ATP dès 2023

La Coupe Davis fera partie intégrante du calendrier de l'ATP Tour dès 2023.

L'ATP, la Fédération internationale (ITF) et Kosmos Tennis, détenteur des droits de la compétition par équipe, ont annoncé lundi 'former une alliance stratégique sans précédent' à partir de l'année prochaine.

Ce nouveau partenariat doit permettre une collaboration stratégique en matière de gouvernance et d'évolution de la compétition. L'ATP se voit ainsi attribuer deux des six sièges du nouveau Comité de la Coupe Davis, au côté de l'ITF et de Kosmos. Ce partenariat réunit officiellement l'ATP et l'ITF autour de la Coupe Davis pour la première fois de l'histoire, 'dans un effort conjoint visant à maximiser le succès de la compétition'.

La phase finale et les tours de qualification de la Coupe Davis - qui représentent trois semaines de compétition - intégreront le calendrier de l'ATP Tour en 2023. Les joueurs devraient donc pouvoir planifier plus aisément leur saison. A noter que le format de la phase finale (quarts de finale, demi-finales et finale en un seul lieu) est conservé, précise le communiqué diffusé par les différentes parties.

/ATS