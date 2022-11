Rune sort Auger-Aliassime en demi-finale à Paris

Holger Rune (ATP 18) disputera sa première finale de Masters 1000 dimanche à Paris. Le Danois de 19 ans a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8) 6-4 6-2 dans la première demi-finale.

Vainqueur miraculeux de Stan Wawrinka dans un 1er tour où il avait effacé trois balles de match, Holger Rune a pris sa revanche sur la défaite subie dimanche dernier en finale des Swiss Indoors. Il a aussi mis fin à la série de 16 victoires de Félix Auger-Aliassime, sacré dans ses trois derniers tournois (Florence, Anvers et Bâle).

Bien plus agressif et plus constant, le Danois a nettement dominé les débats face au Canadien pour cueillir son 18e succès dans ses 20 derniers matches. Il atteint ainsi sa quatrième finale consécutive après Sofia - où il a subi la loi du Zurichois Marc-Andrea Hüsler -, Stockholm - où il a conquis le titre - et donc Bâle.

Assuré de grimper à la 12e place mondiale lundi alors qu'il était 103e début janvier, Holger Rune fera figure d'outsider dimanche en finale à Bercy. Il défiera en effet Novak Djokovic (ATP 7), qui vise un septième titre dans ce tournoi, ou Stefanos Tsitsipas (ATP 5), que le Danois vient toutefois de battre en finale à Stockholm.

/ATS