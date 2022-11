Sabalenka qualifiée, Jabeur éliminée

Aryna Sabalenka (no 7) est la troisième joueuse qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA de Fort Worth.

Victorieuse 6-3 7-5 de Jessica Pegula (no 3), la Bélarusse a validé son ticket après la défaite (6-2 6-3) subie par Ons Jabeur (no 2) face à Maria Sakkari (no 5).

Toujours en quête d'un premier titre en 2022 pour sa deuxième participation à cette épreuve, Aryna Sabalenka (24 ans) aura la lourde tâche d'affronter dimanche Iga Swiatek (WTA 1). La Polonaise a étalé sa domination sur le circuit cette année avec huit titres remportés dont deux majeurs à Roland-Garros et à l'US Open.

L'autre affiche du dernier carré reste à déterminer. Si Maria Sakkari était assurée d'être qualifiée depuis mercredi, sa prochaine adversaire ne sera connue que samedi. Ce sera la gagnante du duel entre la Française Caroline Garcia (no 6) et la Russe Daria Kasatkina (no 8).

En attendant, Maria Sakkari s'est bien appliquée à cimenter sa première place dans le groupe Nancy Richey en prenant le meilleur sur Ons Jabeur, l'éliminant de facto. La Tunisienne devait impérativement gagner en deux sets pour espérer rester dans le tournoi.

/ATS