Serena Williams devra encore patienter

Encore raté pour Serena Williams (no 3) ! Malgré une bravoure certaine, elle ne gagnera pas cette année un 24e titre du Grand Chelem qui lui aurait permis d’égaler le record de Margaret Court.

Serena Williams s’est inclinée 1-6 6-3 6-3 devant Victoria Azarenka (WTA 27) qui a signé une douzième victoire consécutive sur les courts de Flushing Meadows. Samedi en finale, la Bélarusse affrontera Naomi Osaka (no 4), victorieuse 7-6 (7/1) 3-6 6-3 de Jennifer Brady (no 28). Cette affiche était déjà celle de la finale du tournoi de Cincinnati, délocalisé on le sait à New York, qui avait vu la Japonaise contrainte de déclarer forfait en raison d’une blessure à la cuisse. Il n’est pas faux de prétendre que Victoria Azarenka et Naomi Osaka sont, de loin, les deux joueuses les plus fortes depuis le restart du Circuit.

Serena Williams a été très proche de passer en force. L’Américaine a enlevé le premier set 6-1 avant de se procurer une balle de 2-0 que Victoria Azarenka a eu la bonne idée de sauver. Pendant 45 minutes, la Bélarusse fut débordée par une Serena Williams très mordante. Elle est toutefois parvenue à renverser le cours du match grâce à son coup droit et son agressivité à la relance sur les secondes balles de son adversaire. Elle pouvait enfin fêter un succès devant Serena Williams dans un tournoi du Grand Chelem à sa.... onzième tentative.

Samedi, Victoria Azarenka disputera sa troisième finale à New York – elle avait perdu les deux premières contre... Serena Williams – avec l’espoir de cueillir un troisième titre du Grand Chelem après ses succès à Melbourne en 2012 et en 2013. A 31 ans, elle signe un retour au premier plan que personne n’attendait après avoir traversé les trois dernières saisons dans un relatif anonymat. Le seul bonheur d’être devenue maman lui semblait beaucoup plus précieux que sa réussite sur les courts.

La première demi-finale, disputée comme la seconde dans les conditions de l’indoor en raison de la pluie qui est tombée jeudi soir sur New York, fut dominée par les serveuses. Naomi Osaka et Jennifer Brady n’ont, en effet, concédé qu’à une seule reprise leur engagement. La Japonaise fut la plus solide dans le money time pour rafler la mise. Titrée à New York il y a deux ans, Naomi Osaka est peut-être la joueuse qui pratique le tennis le plus solide depuis le début de la quinzaine. Mais il lui reste le plus ardu à accomplir: conclure.

