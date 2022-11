Stricker évite Rune dans la phase de poules

Dominic Stricker (ATP 116) n'affrontera pas le favori Holger Rune (ATP 18) dans la phase de poules des Next Gen ATP Finals qui démarrent mardi à Milan.

Le Bernois se frottera à Lorenzo Musetti (ATP 23), au Britannique Jack Draper (ATP 45) et au Taïwanais Chun-Hsin Tseng (ATP 90) dans le groupe rouge.

Premier Suisse qualifié pour ce Masters réservé aux moins de 21 ans, Dominic Stricker entamera son tournoi face à Lorenzo Musetti. Il s'agira de son premier duel avec l'Italien, quart de finaliste du Masters 1000 de Paris cette semaine. Le gaucher n'a encore jamais affronté non plus Jack Draper et Chun-Hsin Tseng.

Holger Rune en découdra pour sa part avec Brandon Nakashima (ATP 50), Jiri Lehecka (ATP 75) et Francesco Passaro (ATP 122) dans le groupe vert. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Les matches se dérouleront au meilleur des cinq sets, mais avec le premier à quatre jeux et la règle du 'No Ad'.

/ATS