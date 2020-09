Wawrinka battu 6-0 7-6 par le 249e mondial

Stan Wawrinka (ATP 17) a subi mardi un échec des plus cuisants.

Le Vaudois a été dominé 6-0 7-6 (7/2) au 1er tour du Masters 1000 de Rome par le qualifié italien Lorenzo Musetti, 18 ans et 249e joueur mondial.

Cette défaite a de quoi interpeller, même si Lorenzo Musetti n'avait pas atteint par hasard la finale du tableau junior de l'US Open 2018. Stan Wawrinka n'a ainsi pas semblé souffrir physiquement, lui qui s'était retiré du deuxième Challenger de Prague en raison d'une douleur à une cuisse 19 jours auparavant.

Mais le Vaudois de 35 ans, qui n'avait plus concédé de 'roue de vélo' depuis le printemps 2019 à... Rome - mais face à David Goffin -, a manqué son affaire mardi soir. Il a ainsi perdu les huit premiers jeux du match face à un Lorenzo Musetti plein de culot, en ne marquant qui plus est que 16 points au passage!

Stan Wawrinka s'est certes révolté, comme le prouvent le 'come on' lâché lorsqu'il a obtenu sa première -et seule - balle de break de la soirée à 6-0 3-2 et le 'allez' hurlé quant il a recollé à 6-0 3-3. Il a ensuite écarté deux balles de break dans le septième jeu du deuxième set. Mais il s'est à nouveau effondré dans le tie-break face à un adversaire bien plus constant et plus efficace.

/ATS