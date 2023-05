Ylena In-Albon éliminée

Comme Dominic Stricker, Ylena In-Albon (WTA 149) n'a pas pesé lourd pour sa grande première à Roland-Garros. La Valaisanne s'est inclinée 6-1 6-4 devant l'Américaine Claire Liu (WTA 102)

Sans doute un brin tendue, Ylena In-Albon, qui était issue des qualifications, a perdu les cinq premiers jeux du match et les trois premiers du second set. Avec de telles entames, sa tâche est très vite devenue bien trop ardue même si elle a connu un excellent passage qui lui a permis d'aligner quatre jeux de rang pour mener 4-3 dans la deuxième manche. Mais elle ne fut pas en mesure de porter un autre coup de reins pour revenir à la hauteur de son adversaire.

Après les éliminations de Daniel Stricker et d'Ylena In-Albon, il ne reste plus que deux Suisses en lice à Paris, Stan Wawrinka qui affrontera Thanasis Kokkinakis aux alentours de 13h.00 mercredi et Simona Walters qui sera opposée jeudi à Elisabetta Cocciaretto.

/ATS