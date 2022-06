Un nouvel élan pour le VFM

Le VFM prend une nouvelle direction. Après le retrait de l’entreprise ZESAR.CH de Tavannes, le club de Ligue A de volleyball a signé un partenariat d’au moins cinq saisons avec l’entreprise BIWI à Glovelier. Le Volleyball Franches-Montagne indique samedi dans un communiqué que sa première équipe se nommera désormais BIWI VFM. L’entreprise souhaite « s’investir sur le long terme et permettre au club de gravir des échelons ». Ses ressources seront aussi mises à contribution sur l’image, la présentation et la logistique. « Un nouveau logo a notamment été élaboré conjointement avec la graphiste du VFM », précise le communiqué. Le club taignon évoque « une réelle fierté et un signe fort pour le VFM ». Il estime que ce partenariat lui « permettra de passer une étape dans sa professionnalisation des structures et dans l’amélioration de son image ». /comm-lbe