La Suisse privée de son capitaine Jovan Djokic pour l'Euro

L'équipe de Suisse sera privée de son attaquant et capitaine Jovan Djokic à l'occasion du Championnat d'Europe en Italie à la fin de l'été.

Dans le cadre de ses études pédagogiques, le joueur de Chênois est tenu d'effectuer un stage dans une école secondaire fin août. Il manquera ainsi la dernière phase de préparation ainsi que le championnat d'Europe en Italie. Comme il est impossible de reporter le stage, Jovan devra l'effectuer et donc renoncer à l'Euro à la fin de l'été.

Après sa blessure avant les qualifications pour l'Euro, auxquelles Djokic n'a pas pu participer, il se réjouissait de pouvoir mener l'équipe nationale suisse sur le terrain en Italie en tant que capitaine.'Je suis très déçu de ne pas pouvoir vivre cette expérience avec mes coéquipiers. Et je suis encore plus triste de finir mon aventure en équipe nationale sur une grave blessure. Mais ça fait partie du sport et je dois l’accepter', a expliqué Jovan dans un communiqué de la Fédération suisse.

D'ici là, Djokic veut continuer à se concentrer sur la guérison de son pied: 'De mon côté, je prendrai le temps de reposer ma cheville qui me pose actuellement beaucoup de problèmes.' Un retour en équipe nationale après l'Euro est improbable.

