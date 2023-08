Les Pays-Bas ont mis fin à la belle aventure suisse

Qualifiée pour la première fois de son histoire pour les 8es de finale de l'Euro dames, la Suisse n'est pas parvenue à réussir l'exploit face à des Pays-Bas plus expérimentés.

Les joueuses de la coach Lauren Bertolacci se sont inclinées 3-0 (25-17 25-19 25-12) dimanche à Florence.

Les Helvètes ont tout tenté pour au moins empocher une manche. C'est dans le deuxième set qu'elles en ont été le plus proches. En jouant avec un gros coeur et sans complexe, les Suissesses ont longuement tenu la dragée haute aux Bataves, recollant à 17-18 puis à 18-20, avant de craquer au mauvais moment. L'ultime set fut plus compliqué.

Malgré cette élimination attendue, les Suissesses quittent la compétition la tête haute. En attestent leurs victoires contre la Roumanie et la Croatie en phase de poule. Des succès qui démontrent les progrès de Julie Lengweiler et consorts, présentes pour la troisième fois consécutivement en phase finale de l'Euro.

Maja Storck aura été comme souvent le meilleur élément d'une équipe qui aura eu la malchance de perdre sur blessure sa libera titulaire, Fabiana Mottis, victime d'une blessure à un tendon d'Achille.

/ATS