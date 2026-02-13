10 km fond: nouveau titre pour Johannes Klaebo

Johannes Hoesflot Klaebo a décroché au bout du suspense sa troisième médaille d'or aux JO 2026. Le Norvégien a remporté le 10 km style libre au terme d'une course magnifique.

Klaebo (29 ans) a devancé le Français Mathis Desloges de 4''9 et le jeune Norvégien Einar Hedegart, qui a craqué sur la fin, de 14''0. Hedegart était passé en tête à tous les temps intermédiaires, mais il a payé ses efforts sur le final. Il comptait encore 5''5 d'avance sur son compatriote après 7,4 km et 2''8 après 8,6 km.

Après ses succès sur le skiathlon et le sprint, Klaebo - désormais octuple champion olympique - a déjà rempli la moitié de son incroyable pari. Celui qui doit être considéré comme le meilleur fondeur de l'histoire devra encore gagner le relais par équipe, le sprint par équipe et le 50 km. Il en a évidemment les moyens.

Meilleur Suisse, Beda Klee a fini au-delà de la 20e place avec 1'16''1 de retard sur Klaebo. Nicola Wigger a lui concédé 1'20''9 alors que cela a été plus difficile pour Noe Naeff, battu de 2'51''3.

/ATS