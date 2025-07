100 m dos: Mityukov éliminé dès les séries à Singapour

Médaillé de bronze olympique du 200 m dos, Roman Mityukov a échoué dès les séries du 100 m dos lundi pour son entrée en lice dans les Mondiaux en grand bassin de Singapour.

Antonio Djakovic, sur 200 m libre, et Lisa Mamié, sur 100 m brasse, ont connu le même sort.

Roman Mityukov a signé le 20e temps des séries du 100 m dos, en 53''92, à 0''60 de son record de Suisse établi en demi-finales des Mondiaux 2023 dont il avait pris la 10e place. S'il espérait forcément mieux, il a néanmoins réussi son meilleur temps de l'année.

Le Genevois a échoué à 15 centièmes d'une place en demi-finales (top 16). Il a deux jours devant lui pour peaufiner les derniers détails en vue du 200 m dos, dont les séries et demi-finales sont prévues jeudi (et la finale vendredi).

Déjà éliminé d'entrée dimanche sur 400 m libre, Antonio Djakovic n'est pas parvenu à redresser la barre sur 200 m. Le Zurichois, 27e des séries en 1'47''96, a certes battu son meilleur chrono de la saison sur la distance.

Mais le vice-champion d'Europe 2022 et médaillé de bronze européen 2023 est resté à 1''30 des demi-finales, et à plus de 2'' de son record de Suisse établi lors des Européens 2022 (1'45''32). Ces Championnats du monde sont terminés pour lui.

Lisa Mamié n'a quant à elle même pas réussi son meilleur temps de l'année sur 100 m brasse. La Zurichoise, 35e des séries en 1'08''84, a échoué à près de 2'' du top 16 et à plus de 2'' de son record national (1'06''60) qui date de 2020. Elle tentera de se ressaisir à l'occasion des 50 et 100 m brasse.

Ponti en finale à 13h46

Mais le temps fort de la journée côté suisse sera évidemment la finale du 50 m papillon, avec Noè Ponti. Le Tessinois, 2e des demi-finales en 22''72, laisse le costume de favori au Français Maxime Grousset qui a nagé en 22''61 dimanche. Ponti devra peut-être battre son record de Suisse (22''65) pour se parer d'or.

/ATS