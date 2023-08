100 m haies: D. Kambundji passe sans trembler en demi-finales

Ditaji Kambundji s'est qualifiée tranquillement pour les demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Budapest. La Bernoise de 21 ans a terminé 3e de sa série, en 12''71.

En lice dans la quatrième et avant-dernière série, Ditaji Kambundji n'a pas eu à forcer son talent pour décrocher l'une des quatre places directement qualificatives. Elle a été devancée par la championne olympique 2021 Jasmine Camacho-Quinn (12''50) et la Néerlandaise Nadine Visser (12''68) dans cette course.

C'est la vice-championne olympique 2021 Kendra Harrison qui a signé le meilleur temps des séries, avec un impressionnant 12''24 (meilleure performance mondiale de l'année). L'Américaine a devancé la Bahaméenne Devynne Charlton (12''44) et la recordwoman du monde Tobi Amusan (12''48). Ditaji Kambundji se classe 13e au total.

Les demi-finales sont programmées mercredi à 20h45. Ditaji Kambundji devra vraisemblablement approcher voire battre son récent record de Suisse (12''47) pour s'inviter en finale jeudi à 21h22. 'La nervosité engendrée par la première course est maintenant passée. Je me réjouis de courir en demi-finales', a lâché la Bernoise.

/ATS