100 m haies: Ditaji Kambundji égale son record de Suisse à Zurich

Ditaji Kambundji a égalé son record de Suisse au Weltklasse de Zurich jeudi. La hurdleuse bernoise (12''40) a fini 2e de la finale de la Ligue de diamant derrière la Jamaïcaine Ackera Nugent (12''30).

La championne d'Europe du 60 m haies en salle a signé sa meilleure performance de la saison en battant six athlètes ayant couru plus vite qu'elle cette année. Kambundji a ainsi égalé le record de Suisse qui lui avait permis de décrocher l'argent aux Européens de Rome en juin 2024.

'J'en avais encore plus dans les jambes. C'était une très bonne course jusqu'à la 9e haie, mais j'ai tapé la 10e et j'ai dû me battre sur la fin', a commenté l'athlète de 23 ans au micro de la RTS.

Après sa 3e place à Athletissima, ce nouveau podium dans une course très relevée va lui permettre d'aborder les championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre) le moral gonflé à bloc. 'Cela me donne beaucoup de confiance de battre des filles aussi fortes juste avant les Mondiaux', s'est-elle réjouie.

Joseph seulement 4e

Jason Joseph n'a pas connu autant de succès sur le 110 m haies. Le Bâlois s'est classé 4e en 13''22. Son mauvais départ a compliqué son souhait de battre son record de Suisse (13''07), qu'il a égalé à deux reprises déjà cette saison.

La course a été remportée par le favori américain Cordell Tinch, qui a franchi la ligne sous les 13 secondes (12''92), comme il l'avait fait sous le déluge mercredi dernier à Athletissima (12''98).

