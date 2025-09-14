100 m haies: Ditaji Kambundji passe en demi-finales

Ditaji Kambundji a décroché sans difficulté son ticket pour les demi-finales du 100 m haies ...
100 m haies: Ditaji Kambundji passe en demi-finales

100 m haies: Ditaji Kambundji passe en demi-finales

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Ditaji Kambundji a décroché sans difficulté son ticket pour les demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Tokyo. La Bernoise de 23 ans a signé le 8e temps des séries dimanche.

En contrôle, la vice-championne d'Europe 2024 de la discipline a maîtrisé son sujet sur le plan technique pour finir en 12''59. Le meilleur temps de ce 1er tour a été l'oeuvre de la Jamaïcaine Danielle Williams (12''40), devant l'Américaine Grace Stark (12''46) qui a gagné la série dans laquelle figurait Ditaji Kambundji.

Toutes les stars des haies hautes seront au rendez-vous des demi-finales, qui réuniront 24 athlètes lundi dès 14h06 (heure suisse). Ditaji Kambundji sera en lice dans la première demie, en compagnie notamment de Grace Stark et d'Ackera Nugent (12''30 en 2025). La finale est programmée lundi également, à 15h20.

/ATS
 

