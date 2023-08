110 m haies: La promesse Jason Joseph

Le hurdleur Jason Joseph a eu le déclic cette année. Sacré champion d'Europe sur 60 m en salle l'hiver dernier, il a une médaille dans un coin de sa tête sur 110 m haies aux Mondiaux de Budapest.

En 2021 et 2022, Jason Joseph n'avait pas été à la hauteur de ses ambitions. Tant aux Jeux olympiques de Tokyo qu'aux Championnats du monde à Eugene l'an dernier, il avait manqué son affaire. Sa 4e place aux Championnats d'Europe de Munich en août 2022 avait également constitué une grande déception pour lui.

Son record en 2022 était de 13''25. La saison précédente, le Bâlois de 24 ans avait certes établi un record suisse avec 13''12, mais il avait profité à La Chaux-de-Fonds de l'altitude et d'un fort vent arrière. Sinon, il n'avait jamais couru plus vite que 13''28.

Des performances d'autant plus décevantes qu'il avait rejoint le groupe de l'entraîneur vedette américain Rana Reider à l'automne 2020. En Floride, il a notamment profité de la présence d'Omar McLeod, champion olympique 2016 et champion du monde 2017.

Jason Joseph a certes gagné en vitesse et en puissance, mais le fait que la technique des haies n'y ait pas été suffisamment peaufinée a eu un effet négatif. Il n'a ainsi pas réussi à mettre en œuvre de manière optimale sa plus grande explosivité.

Un changement qui vaut de l'or

Après la décevante saison 2022, Jason Joseph n'a plus voulu entendre parler d'athlétisme pendant cinq semaines. Il a décidé de ne plus retourner chez Reider, mais de compter à nouveau entièrement sur l'ancienne heptathlonienne et scientifique du sport Claudine Müller, qui le connaît mieux que personne.

Cela a porté ses fruits, avec un titre européen en salle et un record de Suisse porté à 13''10 sur 110 m haies, un chrono réalisé à deux reprises même. 'Il a amélioré son départ, est plus rapide sur les haies et peut maintenir un rythme plus contrôlé', explique Claudine Müller dans un entretien avec Keystone-ATS.

Malgré ces bons temps, Jason Joseph n'a toutefois pas encore réalisé de très bonne course, ce qui est d'autant plus prometteur. Il ne veut pas regretter le temps passé aux Etats-Unis, son attitude est maintenant complètement différente. 'Il est devenu plus professionnel', explique Claudine Müller. Cela lui a donné un coup de fouet de voir comment les athlètes de haut niveau axent tout sur l'entraînement. 'Il a trouvé un bon équilibre entre le fait de s'amuser et l'entraînement professionnel', souligne-t-elle.

Le fait qu'il ait effectué quelques entraînements à Bâle avec Ditaji Kambundji a également eu un effet positif. 'Elle est encore plus décontractée que lui. Cela lui a fait du bien', dit Claudine Müller. Par ailleurs, Jason Joseph travaille avec un préparateur mental, il ne néglige rien pour arriver tout au sommet.

Prêt physiquement et mentalement

Dans la capitale hongroise, beaucoup de choses semblent possibles pour Jason Joseph, no 8 de l'année sur la liste des engagés. Lors des trois derniers championnats du monde, il aurait toujours remporté une médaille avec son meilleur temps. La confiance est en tout cas grande chez Claudine Müller: 'Il est prêt physiquement et mentalement. Si de bons temps sont courus de manière constante, cela rend les choses plus faciles pour un grand événement'.

Bien sûr, la médaille d'or aux championnats d'Europe en salle aide aussi. Mais sur 110 m haies, c'est une autre histoire, et vu la densité des performances dans cette discipline, atteindre la finale constitue déjà un grand défi. Une finale prévue lundi soir, alors que les séries ont lieu dimanche.

'Un seul faux pas est généralement dévastateur', dit Claudine Müller. Il sera donc intéressant de voir si Jason Joseph parvient à se concentrer complètement sur lui-même et à atteindre l'état de grâce sur cette scène également. Il ne fait aucun doute qu'il a un temps de moins de 13 secondes dans les jambes. Peut-être a-t-il gardé le meilleur pour le point culminant de la saison.

/ATS