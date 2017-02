Des régionaux performants dans le canton de Berne

La première manche de la Coupe de Suisse a souri aux candidats régionaux et à leurs chiens le week-end passé sur sol bernois. Séverine Boillat de Châtillon s’est imposée dans la catégorie « traîneau deux chiens ouverts ». Thierry Charmillot s’est classé 2e en skijöring et 4e en « traîneau deux chiens ouverts ». Alexandre Fay du Fuet l’a emporté dans la classe « traîneau quatre chiens ouverts » alors que José Pena de Loveresse a pris le 4e rang. La victoire est revenue à Danièle Tock des Reussilles dans la classe « traîneau six chiens husky ». La prochaine course se tient les 18 et 19 février à Kandersteg dans le canton de Berne, en cas d’enneigement suffisant. /comm + bbo