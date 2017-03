Courir pour le plaisir sur le JuraChallenge

Quatre régions, quatre courses, un challenge. C’est le slogan d’une nouvelle épreuve de course à pied qui voit le jour dans la région. Le JuraChallenge va se tenir sur quatre mercredis au mois de mai. L’événement a été présenté ce lundi. Il se compose de quatre rendez-vous : l’Ajoulote à Courgenay, la Taignonne aux Breuleux, la Prévôtoise à Moutier et la Delémontaine à Delémont. 400 à 500 concurrents sont attendus sur chaque étape.

Le plaisir et la découverte seront les maîtres mots de la manifestation qui se veut avant tout populaire. Les organisateurs vont ainsi proposer des tracés au kilométrage progressif, de 7 km pour la première course à 10 km pour la dernière. Les parcours, accessibles pour tous, seront dévoilés mi-avril et des entraînements seront proposés aux participants. Le JuraChallenge devrait s’intégrer sans problème dans le calendrier des courses à pied régionales, selon ses responsables. « On espère augmenter l’engouement populaire pour ce sport », avance Gilian Oriet.

Les bénéfices pour la jeunesse sportive

Le JuraChallenge va collaborer avec des clubs locaux pour l’organisation de chaque étape. Ainsi, des bénévoles seront mis à disposition. Les éventuels bénéfices réalisés au cours de cette manifestation serviront à créer et alimenter un fond pour les jeunes sportifs jurassiens talentueux. « Les athlètes ont toujours du mal à financer leurs saisons. On souhaite leur donner un coup de pouce », précise Gilian Oriet, l’un des responsables de ce JuraChallenge.

Déjà des idées pour 2018

Cette nouvelle épreuve est appelée à s’inscrire dans la durée. Alors que la première édition vient d’être dévoilée, ses organisateurs ont déjà la mouture 2018 en tête. Le nombre d’étapes pourrait augmenter et les lieux changer. La région bâloise ne laisse, notamment, pas insensibles les responsables du JuraChallenge. /msc