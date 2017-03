Transport gratuit pour les courses de Bienne

Les organisateurs des courses de Bienne 2017 avaient le sourire mardi matin. Ils ont annoncé que les participants pourront se rendre gratuitement depuis toutes les gares suisses jusqu’à Bienne et cela autant à l’aller, qu’au retour. « Les coureurs sont très fatigués après les compétitions. Leur permettre de rentrer en transport en commun plutôt qu’en voiture, c’est garantir une plus grande sécurité. C’est aussi un élément important afin de renforcer l’écologie de notre événement », a expliqué Jakob Etter, le président du comité d’organisation.

Inscriptions en hausse

Autre bonne nouvelle pour les organisateurs, les inscriptions aux différentes épreuves qui auront lieu du 8 au 10 juin sont en hausse. Par rapport à la même période de l’année précédente, 8% d'augmentation ont été constatés. « Ce sont les courtes distances comme le semi-marathon, les courses de loisir et les courses par étapes qui sont très populaires », remarque Jakob Etter. Cette année, la marque des 4’500 participants devrait être approchée selon les prévisions des organisateurs.

Les 100 km peinent

Quant à la distance reine des courses de Bienne, les 100 km, elle ne gagne que 54 inscrits, toujours par rapport à la même période de l’année passée. En 2016, plus de 1’300 coureurs avaient participé à la grande boucle alors que dans les années 80, 4’500 coureurs y prenaient part. « Nous n’arriverons plus à ces chiffres connus dans les années 80. Mais la tendance à la régression pourrait être inversée cette année », prédit le président du comité d’organisation de 63 ans.

Quant aux raisons de ce désamour, Jakob Etter met en cause la pléthore d’événements sur le marché. « Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de courses de longue distance que par le passé. Chaque week-end, il est possible de participer à une épreuve extraordinaire », indique-t-il.

Bienne la verte

Les organisateurs ont encore insisté sur leur volonté de tout mettre en œuvre afin de diminuer l’empreinte écologique de leur événement. « Il est de notre devoir de protéger la nature et de diminuer notre impact sur l’environnement au maximum », a indiqué Jakob Etter. La gratuité des transports va en ce sens. Autre nouveauté encore, de la vaisselle réutilisable sera utilisée dans les tentes. Quant aux lampes solaires, elles seront à nouveau installées tout au long du parcours comme en 2016.

Le premier délai d’inscription à la manifestation court jusqu'au 30 avril. Au-delà de cette date, il faudra payer plus. À noter encore que les organisateurs cherchent toujours des bénévoles afin de leur prêter main forte. /jore