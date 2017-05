Le JuraChallenge relancé

Loïc Cuche a remporté la 3e manche de cette course à pied par étape à Moutier. Il revient à cinq secondes de Livien Monti au classement général

La lutte sera serrée pour le classement général du JuraChallenge chez les hommes. Loïc Cuche a remporté mercredi soir « La Prévôtoise », 3e étape de cette épreuve de course à pied. Le citoyen de Cortébert a bouclé les 7,4 km du parcours en 28’42’’ à Moutier. Le local de la manche, Gilles Champion, et le coureur de Fontenais, Livien Monti, complètent le podium, avec respectivement 4 et 10 secondes de retard. Au classement général, ce dernier ne compte plus que 5 secondes d’avance sur le vainqueur du jour.

Chez les dames, Odile Rein-Spycher a réalisé la passe de trois. Avec un chrono de 30’43’’, elle a devancé l’Ajoulote Chantal Pape Juillard (33’21’’) et la Prévôtoise Alizée Schnegg (33’47’’). La Noirmonière possède un matelas de 19 minutes en tête du général.

Cette avant-dernière étape a réuni 300 personnes. La 4e manche se tiendra mercredi prochain à Delémont. /emu