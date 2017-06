Odile Rein-Spycher au bout du suspense

Odile Rein-Spycher s’adjuge la 17ème édition de la Juracime. L’athlète du Noirmont a remporté la course pédestre de montagne dont l’arrivée a été jugée lundi matin à Tavannes. La Franc-Montagnarde ne disposait que de 7 secondes d’avance sur la belge Sophie Hardy avant la dernière étape entre Mont-Soleil et Tavannes. Elle a remporté l’étape en question devant sa rivale et donc la victoire finale. La troisième place au général revient à la Fribourgeoise Séverine Combremont.

Chez les hommes, c’est Michaël Morand qui s’est imposé sur la Juracime. Il a décroché à la fois la dernière étape lundi matin et le classement général. Il a devancé le Zurichois Kaspar Schüpbach et Gilles Bailly de Perrefitte sur l’ensemble de l’épreuve. /fco