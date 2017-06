Un Seelandais roi de Bienne

Il a multiplié les places d’honneur, les podiums et il s’impose enfin sur les 100 kilomètres de Bienne. Rolf Thallinger, d’Utzensdorf, a remporté à 48 ans cette mythique course à pied pour la première fois de sa carrière. Il a levé les bras au ciel samedi sur la ligne d’arrivée, devant le Palais des Congrès de la cité biennoise, après 7h28 d’effort. Pour sa 12e participation, le Seelandais a devancé le Saint-Gallois Fabe Downs d’environ 9 minutes et l’Allemand Carsten Stegner d’environ 13 minutes. Sa victoire, Rolf Thallinger la justifie par sa stratégie : « J’ai ralenti pendant les 50 premiers kilomètres et j’ai perdu six à sept minutes sur le premier. Après la moitié de la course, j’ai accéléré et j’ai pu réduire petit à petit mon retard. J’ai ensuite dû gérer au mieux les 25 derniers kilomètres en tête de la course », affirme, ému et lucide, le vainqueur de cette 59e édition des 100 kilomètres de Bienne.

Le tour de force d’Ornella Poltéra

Chez les dames, c’est une Grisonne qui a mis tout le monde d’accord. Ornella Poltéra n’a pas fait dans la dentelle et l’a emporté en 8h27. Elle a devancé de presque 20 minutes la Bernoise Marianne Okle et de presque une demi-heure l’Allemande Kathrin Schichtl.

Les participants ont salué les bonnes conditions météorologiques durant la nuit de course. Ils ont toutefois reconnu une certaine humidité qui les a contraints à boire beaucoup. /mle