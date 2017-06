Sept couronnes pour la FSG Tavannes

Le championnat de gymnastique aux agrès du Jura bernois couronne la FSG Tavannes. La société a récolté sept titres ce week-end au Landeron. La 27e édition de la manifestation a réuni plus de 430 athlètes de la région, mais aussi du reste du canton de Berne, du Jura et de Vaud. L’épreuve était organisée par la FSG La Neuveville et la commission agrès du Jura bernois. Les catégories féminines ont concouru sur quatre engins alors que les catégories masculines se sont affrontées sur cinq engins. /msc+comm