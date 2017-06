Les années se suivent et se ressemblent pour la Valbirsienne. La 2e édition de la course à pied 100% féminine a été remportée par Marianne Froidevaux mercredi soir à Malleray. La citoyenne des Breuleux a dominé l’épreuve pour la deuxième année de suite. Elle a bouclé les 6,5 km en 27’24’’. Marianne Froidevaux a devancé Cristel Anonioli (Tüscherz) de 20’’ et Isaline Bonnemain de 1’13’’.

Cette 2e édition de la Valbirsienne a réuni 188 concurrentes. Elles étaient onze de plus que l’an dernier. /msc