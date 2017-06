Les fines gâchettes dans le Jura bernois

C’est parti pour le Tir Cantonal bernois. Plus d’un siècle après, la manifestation retrouve la région. Elle a commencé ce vendredi matin et se tiendra pendant 11 jours, jusqu’au 2 juillet, sur une vingtaine de stands. Au total, ce sont plus de 11'000 tireurs de toute la Suisse qui seront de la fête. La partie officielle se tient le dimanche 18 juin à Reconvilier, centre névralgique de la manifestation. Cette dernière a composé avec un budget supérieur à deux millions de francs. /mle