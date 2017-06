Christian Voiblet survole la Jura'ltitude

La Jura’ltitude a connu son épilogue. La 3e édition de cette course qui allie marche et vol en parapente s’est terminée dimanche à St-Ursanne. Après quatre jours de course à travers l'Arc jurassien, c’est le coureur de La Sagne Christian Voiblet qui a remporté la catégorie Challenge. Il a parcouru 204 kilomètres. Un parcours difficile mais que le Neuchâtelois a bien su gérer et finalement remporter de manière inattendue.