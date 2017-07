Triathlon : Ricardo Seños bis repetita

Ricardo Seños en a remis une couche. Le Loclois a enlevé le triathlon du Val-de-Ruz samedi à Engollon, troisième manche du championnat jurassien de la spécialité.

Ricardo Seños a mis à peine plus d’une heure (1 h 02’ 32’’) pour couvrir 500 mètres de natation, 23 kilomètres de vélo et 5 kilomètres à pied. Ricardo Seños avait gagné le triathlon de Boncourt une semaine plus tôt. Mais son succès a cette fois-ci été très sérieusement contesté par Michaël Verniers : l’entraîneur du Red-Fish Neuchâtel a manqué de fêter la victoire pour huit secondes.

Quadruple lauréat du championnat jurassien, l’Ajoulot Romain Christe se classe troisième à 36 secondes du leader.

La course féminine est revenue à Loanne Duvoisin, 19 ans et du Red-Fish Neuchâtel, devant la Valaisanne Joanne Ryter et La Chaux-de-Fonnière Valérie Schmidt.

Près de quatre cents coureurs ont pris part à ce triathlon qui était marqué par une nouveauté attractive : le supersprint team. Cette discipline figure au programme des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Elle consiste en un relais par équipes de trois sur des distances très courtes : chaque coureur aligne les trois disciplines avant de passer le témoin à son coéquipier. /mne