Victoire de Yannick Sautebin à Rorschach

Yannick Sautebin intraitable. Le Tramelot a été le plus fort lors de la dernière manche du championnat de Suisse des ligues supérieures d’haltérophilie ce week-end à Rorschach. En LNA, il s’est imposé devant Luis Carlos Lopez de Aarau et le Bâlois Ramon Gysin. Cette victoire, la quatrième en quatre manches, est synonyme de titre national dans cette catégorie pour Yannick Sautebin, le 3e consécutif et le cinquième au total.

La LNB a été remportée par le Bernois Tobias Jakob devant les Bâlois Leonardo Bucci et Lucius Trüb. Le Tramelot Cédric Kämpf termine au 4e rang et prend la 3e place du classement général.

Une équipe au Mémorial Gabriel Loiseau

En marge de ce concours de Rorschach, une sélection de l’Haltéro-club Tramelan a participé à la 4e édition du Mémorial Gabriel Loiseau, à Luxeuil en France. La phalange du Jura bernois, dirigée pour l’occasion par Stéphane Lauper, s’est bien comportée avec un 4e rang. A signaler que l’équipe tramelote était la plus jeune du tournoi avec 19 ans de moyenne d’âge. /comm+emu