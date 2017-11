L’Haltero-Club Tramelan n’a pas fait le poids

L’Haltero-Club Tramelan s’est cassé les dents sur un os. Les haltérophiles tramelots ont perdu la finale de la coupe interclub contre le Crossfit de Bâle samedi sur les bords du Rhin. Les représentants du Jura bernois ont réalisé un total de 1'638 points contre 1'721 à leurs adversaires, après les prestations à l’arraché et à l’épaulé-jeté. L’Haltero-Club Tramelan avait remporté cette compétition sept fois de suite entre 2009 et 2015. Prochaine échéance pour les Tramelots : le 9 décembre à Moutier face aux Saint-Gallois de Rorschach et contre le Crossfit de Bâle lors de la finale de la Coupe de Suisse. /comm + bbo