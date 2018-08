Fanette Humair et Rachel Pellaud dans le relais suisse à Berlin !

Un relais suisse à moitié jurassien aux Championnats d'Europe d’athlétisme de Berlin ! C’est un rêve qui va devenir réalité vendredi sur la piste de la capitale allemande. Ce jeudi matin, les athlètes de la FSG Bassecourt, Fanette Humair et Rachel Pellaud, ont appris qu’elles figuraient dans le quatuor retenu pour courir les séries du relais 4x400m. Elles faisaient partie des six sélectionnées, mais ignoraient encore si elles seraient effectivement alignées au départ. Elles seront accompagnées de la Zurichoise Robine Schürmann et de la Thurgovienne Yasmin Giger. Ce sera le cinquième grand rendez-vous international pour Fanette Humair, mais l'athlète de Boécourt avait dû se contenter du statut de remplaçante lors des mondiaux de Moscou en 2013 et des Championnats d'Europe de Zurich en 2014. En revanche, la Biennoise Rachel Pellaud connaîtra les honneurs de la piste pour sa première apparition au plus haut niveau. Les séries du relais 4x400m débuteront vendredi à 13h40. /jpi