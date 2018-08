Noé Pretalli dompte le Trial de Roches

Noé Pretalli reçu 5 sur 5. Il a signé un cinquième succès dimanche lors de l’épreuve de trial de Roches. Il s’agissait de la 5e manche du championnat de Suisse. Il a devancé Brian Allaman et Julien Minerba. Au classement général, le motard vadais est loin en tête avec 100 points, soit le maximum possible. Steve Erzer et Julien Minerba sont respectivement 2e et 3e. /tey