Michael Verniers vainqueur du triathlon de La Chaux-de-Fonds

Triomphe neuchâtelois au triathlon de La Chaux-de-Fonds. Michael Verniers a remporté la sixième et dernière étape du Championnat jurassien de triathlon dimanche après-midi à la piscine des Mélèzes. Le Vaudruzien s'est imposé en 1h05 et 1 seconde. Il devance de 44 secondes Alexis Cohen et de 2 minutes le Portugais Ricardo Sênos. Avec ce succès, Michael Verniers s'adguge également le classement général du championnat.



Chez les dames, c'est Joanna Ryter qui s'est imposée en 1h12 et 35 secondes. La Neuchâteloise devance la Française Marlène Petit qui termine le parcours en 1h13 et 36 secondes. Une autre Neuchâteloise, Sylésia Wälle, complète le podium de cette étape chaux-de-fonnière.

Au classement général, c'est Valérie Schmidt qui termine en tête au terme des six manches de ce championnat jurassien. Elle devance Carole Perrot et la Neuchâteloise Sylésia Wälle. /gjo