Une présidence ad intérim pour les gymnastes régionaux

Un ancien président reprend du service à la tête de l’Association de Gymnastique du Jura Bernois. Stephan Grossenbacher a été élu aux commandes de la plus grande entité sportive de la région samedi à Tavannes. Il fait son retour à la présidence suite au départ, pour des raisons personnelles, de Jean-Marie Boillat. Ce dernier aura siégé durant une année. Stephan Grossenbacher précise qu’il s’agit d’un simple intérim. « Ça peut être une année, ça peut peut-être être deux ans », avance le Tramelot. Il souhaite y voir plus clair lors de l’assemblée des délégués de novembre 2019. « Le but est qu’en deux ans la transition soit faite ».

Stephan Grossenbacher souhaite réviser les statuts de l’AGJB. Il rappelle que l’association compte 1'500 membres. L’idée est d’alléger ces documents et d’en faire de même pour la structure de l’AGJB. « Elle doit se gérer presque comme une société sportive, comme une FSG de notre région », image le président ad intérim.

L’AGJB a pris congé samedi lors de son assemblée des délégués d’Annelise Rossel après 37 ans de bons et loyaux services. /msc