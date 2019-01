Christel Lachat nouvelle patronne de l’athlétisme jurassien

C’est une page qui se tourne dans le petit monde de l’athlétisme jurassien. Christel Lachat a été élue vendredi soir à la présidence de l’Association jurassienne d’athlétisme (AJA) à l’occasion de l’assemblée des délégués à Delémont. La résidente de Bassecourt succède à Sébastien Gerber, ex-entraîneur de la FSG Alle, qui occupait ce poste depuis 2007 soit presque douze ans.





Sur les stades depuis 35 ans



Christel Lachat ne figurait pourtant pas dans le comité avant son élection, « mais je suis sur les stades depuis 35 ans, dans le milieu de l’athlétisme tout le monde me connaît », avance la nouvelle présidente. Le passage de témoin se fera en douceur puisqu’elle « prendra gentiment ses marques pendant une année » aux côtés de Sébastien Gerber dont elle salue par ailleurs le bilan, tout comme celui de ses prédécesseurs.





« L'athlétisme jurassien se porte bien »



Emmené par les deux sprinteuses élites que sont Fanette Humair et Rachel Pellaud, « l’athlétisme jurassien se porte bien » et sa présidente n’envisage pour l’heure pas de grande révolution mais plutôt de travailler dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années. « Mais avec le temps, peut-être que quelques défis me viendront à l’idée », conclut Christel Lachat. /jpi