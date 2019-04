« Rarement un plateau aussi relevé »

Le village de Péry risque de voir sa population doubler les 18 et 19 mai. Il va accueillir la 92e Fête de lutte du Jura bernois. Elle s’y tiendra pour la 6e fois. Les organisateurs ont levé le voile sur cette nouvelle mouture mercredi après-midi. Une mouture qui s’annonce grandiose. « On a rarement eu un plateau aussi relevé dans la région », s’est exclamé le président de l’association des lutteurs du Jura bernois. Reinhard Jossen était tout heureux de détailler les 8 couronnés fédéraux et les 19 couronnés cantonaux qui seront de la partie. Parmi eux, les favoris se nommeront Kilian Wenger, Florian Gnägi, Thomas Sempach, Remo Käser ou encore Matthias Aeschbacher. 173 lutteurs devraient être présents le dimanche pour les combats des actifs, un chiffre en hausse par rapport aux dernières éditions.