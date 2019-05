Jérémy Hunt et Morgane Crausaz remettent ça

Jérémy Hunt signe une deuxième victoire en deux manches sur le Trophée jurassien de course à pied. L’athlète de Courfaivre s’est imposé vendredi soir sur le Tour de R’Beutz. Il a parcouru le tracé de 12 kilomètres avec 408 mètres de dénivelé positif en 45’02’’. Jérémy Hunt a devancé Michael Morand de Court de 1’44’’ et Patrick Jeanbourquin du Noirmont de 3’36’’.

Chez les filles, deuxième succès également pour Morgane Crausaz de Soulce qui s’est adjugée la victoire en 53’52’’. Elle compte plus de 4 minutes d’avance sur Marianne Froidevaux des Breuleux et plus de 5 minutes et demie sur Klasina Brunott de Montfaucon. /fco