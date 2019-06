Un Biennois roi des crêtes de la région

La Juracime couronne Tristan Blanchard. Le Biennois a fait main basse sur la 18e édition de la course pédestre lundi matin à Tavannes. Il s’est montré le plus fort au terme des cinq étapes au programme depuis vendredi soir. Le Seelandais a signé un chrono de 5h34’38’’ pour boucler les 77 km du tracé pour plus de 2'800 m de dénivelé positif. Tristan Blanchard a fait la différence samedi matin lors des 21 km de la 2e étape entre Moutier et Les Genevez, via la Tour de Moron. Il a relégué tous ses adversaires à plus de 2’. Au final, le Biennois l’emporte avec 1’56’’ d’avance sur le Belge Mathieu Van Overeem. Le coureur de Perrefitte Gilles Bailly complète le podium à 11’20’’.





Klasina Brunott en reine

Chez les dames, la victoire de cette 18e Juracime est revenue à une Jurassienne. Klasina Brunott a dominé l’épreuve en 6h45’00’’. La sportive de Glovelier a pris le meilleur sur la Belge Elodie Dancette pour 8’28’’, alors que la Vaudoise Florence Juilland grimpe sur la 3e marche du podium avec un retard de 16’27’’.

Cette édition 2019 de la Juracime a réuni 217 concurrents entre vendredi et ce lundi matin. Ils ont couru entre Tavannes et La Wertberg, entre Moutier et Les Genevez, entre Les Genevez et Les Reussilles, entre Orvin et Chasseral pour terminer entre Mont-Soleil et Tavannes. /msc