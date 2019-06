Nathan Gyger et Lolita Ortega dominent l’épreuve reine

Un peu plus tard dans la journée, Nathan Gyger et Lolita Ortega ont réalisé le doublé en s'imposant aussi sur le 200m. La relève frappe également à la porte avec le triplé 100m, 200m et 400m de Léane Parrat, de la FSG Bassecourt, chez les moins de 18 ans.



Ces joutes ont réuni près de 140 athlètes du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel. « Il n’y a pas eu de records, mais les résultats ont été bons d’une manière générale. Plusieurs athlètes sont parvenus à décrocher les minimas pour les Championnats de Suisse », explique Christel Lachat, la présidente de l’Association jurassienne d’athlétisme. Tous les résultats seront à retrouver ici. /lge