Olivier Moser et Raphaël Seuret conservent leur titre à Jura’ltitude

Olivier Moser et Raphaël Seuret ont remis le couvert à Jura’ltitude. Comme l’an dernier, les deux Jurassiens ont terminé ensemble à la première place du parcours « Adventure » (le plus long) après quatre jours de marche et parapente à travers la région. Ils se sont imposés à Moutier avec un total de 277 points sur 300 possibles. Seules deux balises, à Soulce et Boécourt, n’ont pas été atteintes par les deux hommes. Le podium est complété par Laurent Monneron qui termine avec 5 points de moins. Six pilotes ont pris part au grand parcours et 13 autres au parcours « Access » qui se courait sur deux jours. /lge