Du bronze tramelot en Autriche

La sélection suisse pour le tournoi de Lochen. Derrière (de gauche à droige) : Stéphane Lauper (coach), Matthias Grieder (président de la fédération) et Dorian Vaucher. Au milieu : Dwayne Fiaux, Yannick Tschan, Dylan Sautebin et Dimitri Lab (coach). Devant : Xavier Chatelain, Antoine Lab et Nayla Vaucher.