La FSG Bassecourt encore et toujours

Le règne de la FSG Bassecourt se poursuit sur le sprint féminin. Les Vadaises ont décroché vendredi soir un 14e succès consécutif sur le 4 x 100 m des championnats jurassiens et neuchâtelois de relais. Elodie Chèvre, Léane Parrat, Lolita Ortega et Julie Lachat ont signé un chrono de 49’’91 à la Blancherie à Delémont. Elles ont précédé une deuxième équipe de la FSG Bassecourt de 0’’88 et la première équipe de la FSG Alle de 2’’05.

Côté masculin, c’est le SEP Olympic La Chaux-de-Fonds qui l’a emporté. Dans une épreuve qui n’a regroupé que trois équipes, les Neuchâtelois l’ont emporté en 42’’61. Ils ont dominé deux formations de la FSG Alle de 1’’21 et 3’’52. /msc