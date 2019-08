Jérémy Hunt bien sûr

Laurence Yerly en patronne

La course féminine a été à peine plus disputée. Laurence Yerly a relégué toute la concurrence à près de 2’. La Neuchâteloise l’a emporté en 37’26’’, précédant les Franc-Montagnardes Marianne Froidevaux de 1’49’’ et Klasina Brunott de 1’53’’.



Cette 1re étape des 4 Foulées a rassemblé 565 sportifs mercredi soir aux Bois. Le 2e rendez-vous est donné mercredi prochain aux Breuleux. /msc