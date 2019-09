Une deuxième jeunesse pour le Stade Henri-Cobioni

L’athlétisme retrouve une infrastructure digne de ce sport à Moutier. Le Stade Henri-Cobioni, situé à la rue des Oeuches, a eu droit à un coup de neuf. D’importants travaux de rénovation ont été menés pour un montant de 895'000 francs. La fin du chantier a été célébrée samedi avec l’inauguration officielle des installations. Une cérémonie s’est tenue au terme du meeting du CA Moutier.





Rénovation et amélioration

Le tartan de la piste de 300 m a été entièrement changé, tout comme la cabine de chronométrage du site. La ligne droite du 100 m a été élargie pour accueillir six couloirs, contre quatre auparavant. Des récupérateurs de sable ont également été installés autour des bacs à sable utilisés pour le saut en longueur. Ces travaux devenaient nécessaires. Construit à la fin des années 80, le Stade Henri-Cobioni n’avait encore jamais eu droit à un rafraîchissement, alors que la durée de vie d’un tartan oscille entre 15 et 20 ans. La sécurité des athlètes n’était même plus vraiment garantie. « La souplesse du tartan a disparu au fil des années. Des affaissements se sont aussi créés », relève Marco Fernandez, le chef du service des bâtiments à la ville de Moutier. /msc