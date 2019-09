Record battu à Villeret

Un record pour la 20e édition de Villeret-Chaseral-Villeret. Le Neuchâtelois Marc Lauenstein a remporté la course pédestre samedi dans le Jura bernois. Il a parcouru les 25,9 km avec 1'000 m de dénivelés du tracé en 1h45’30’’. Le spécialiste de course d’orientation de Cormondrèche abaisse ainsi la marque record détenue par le Courtisan Michaël Morand depuis 2015 de 32 secondes. Il a devancé l’Ethiopien Tefera Mekonen de 45’’ et l’Imérien Demian Schaedler de 3’38’’. Marc Lauenstein est aussi un habitué du circuit international de trail et c'est dans les parties techniques qu'il a fait la différence. Il était présent pour la première fois sur la VCV, qu'il a préféré aux Championnats de Suisse de course d'orientation longue distance qui se tiennent ce week-end à Schaffhouse.