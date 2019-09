Un diable de Neuchâtelois triomphe au Domoniak

Un Neuchâtelois sort vainqueur de l'enfer du Domoniak. Le Loclois Ricardo Seños a passé la ligne en tête samedi en bouclant le triathlon de 42 km en 2h53’46’’ à Delémont. Il a devancé un autre Neuchâtelois, David Gadler (+1’07’’), et le Vadais Mathieu Lovis (+2’).

Chez les dames, Sophie Roy, de Porrentruy, s’est imposée sur ce tracé comptant 1 km de natation, 29 km de VTT et 12 km de course à pied. Elle a terminé en 3h26’42’’. La Soleuroise Barbara Lehmann a pris le 2e rang (+5’18’’) et Lyne Dubois, de la Ferrière, s’est classée 3e (+20’02’’).

Plus de 200 participants ont pris part au Domoniak. C’est une légère augmentation par rapport à l'an dernier. /tri