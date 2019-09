« Je m’entraîne avec » David Voyame

Tout le monde a déjà empoigné une petite raquette rouge et noire pour taper dans une petite balle blanche, le tout sur une table séparée en deux par un filet. Ce vendredi, nous parlons de tennis de table dans notre émission hebdomadaire « Je m’entraîne avec ». Le vrai, celui de compétition, qui n’est pas à confondre avec le ping-pong qu’on pratique au bord de la piscine ou dans son jardin. Les joueurs de l’équipe de Ligue C de Delémont vous le diront : le tennis de table est un sport complet, alliant force mentale et physique, technique et beaucoup de coordination. Le matériel professionnel est également aux antipodes de celui qu'on installe dans son jardin. Michel Leoni a rencontré le capitaine delémontain David Voyame.